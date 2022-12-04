Войска РФ обстреляли Никопольский район: один человек погиб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

В результате обстрела известно о одном погибшем, мужчина был смертельно ранен. Информация о разрушениях выясняется.

Ранее сообщалось, что российские войска ночью 4 декабря десять раз открывали огонь из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району в Днепропетровской области.

Также напомним, что российские оккупанты в ночь на 3 декабря девять раз атаковали из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район.

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