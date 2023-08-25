UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ обстріляли Нікополь, є жертва

Ілюстративне фото: Війська РФ обстріляли Нікополь (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники знов атакували місто Нікополь у Дніпропетровській області. В результаті обстрілу загинула одна людина.

Про це заявив голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Ворог знову вдарив по Нікополю", - написав він. 

Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік. 

Крім того, в місті пошкоджені два приватні будинки та авто й понівечені лінія електропередач й газогін. 

 

Фото: Війська РФ обстріляли Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли Дніпропетровської області та Нікополя

Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту, тому росіяни регулярно обстрілюють населені пункти поблизу лінію вогню.

Так, нещодавно російські окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого одна людина загинула, а шість - отримали поранення. Там також пошкоджене сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад та побиті авто.

19 серпня у Нікополі та Марганецькій громаді внаслідок російських обстрілів постраждала 82-річна жінка, та були пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди та газогін.

11 серпня в результаті ворожого обстрілу з артилерії по цьому місту постраждала жінка, а 9 серпня в результаті російської атаки на Нікопольський район загинув хлопець та ще троє людей постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійна Росії проти УкраїниНікополь