Війська РФ обстріляли Нікополь, є жертва

"Ворог знову вдарив по Нікополю", - написав він.

Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік.

Крім того, в місті пошкоджені два приватні будинки та авто й понівечені лінія електропередач й газогін.

Фото: Війська РФ обстріляли Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли Дніпропетровської області та Нікополя

Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту, тому росіяни регулярно обстрілюють населені пункти поблизу лінію вогню.

Так, нещодавно російські окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого одна людина загинула, а шість - отримали поранення. Там також пошкоджене сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад та побиті авто.

19 серпня у Нікополі та Марганецькій громаді внаслідок російських обстрілів постраждала 82-річна жінка, та були пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди та газогін.

11 серпня в результаті ворожого обстрілу з артилерії по цьому місту постраждала жінка, а 9 серпня в результаті російської атаки на Нікопольський район загинув хлопець та ще троє людей постраждали.

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