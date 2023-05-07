Войска РФ обстреляли Никополь из артиллерии, есть пострадавший
В воскресенье, 7 мая, российские оккупанты обстреляли Никополь. В результате происшествия пострадал один человек.
Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Днем оккупанты ударили по городу из тяжелой артиллерии", - сообщил он.
По его словам, в результате обстрела 43-летний мужчина получил ранения.
Также из-за вражеского обстрела повреждены АЗС, транспортное предприятие, линия электропередач, легковой и грузовой автомобили.
Лукашук добавил, что в других районах области в течение дня было спокойно.
Фото: Войска РФ обстреляли Никополь из артиллерии (t.me/mykola_lukashuk)
Напомним, 5 мая российские оккупанты обстреляли Никопольский район. В результате вражеской атаки был поврежден частный дом.
Также во время очередного вражеского обстрела района было повреждено фермерское хозяйство. Позже оккупанты обстреляли и сам Никополь.
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