Війська РФ обстріляли Нікополь

Триває повітряна тривога.

"Небезпека ще не минула і актуальна для всіх прибережних територій. Знаходьтеся в коридорі чи сховище", - написав Живицький.

Нагадаємо, російські військові 31 грудня обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню.

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