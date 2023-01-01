Войска РФ обстреляли Никополь

Российские оккупанты вечером 31 декабря ударили по Никополю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
Продолжается воздушная тревога.
"Опасность еще не миновала и актуальна для всех прибрежных территорий. Находитесь в коридоре или убежище", - написал Живицкий.
Напомним, российские военные 31 декабря обстреляли город Никополь с использованием реактивных систем залпового огня.
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