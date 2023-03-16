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Війська РФ обстріляли з мінометів та гранатометів Сумську область

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Сумська область, Четвер 16 березня 2023 21:44
Війська РФ обстріляли з мінометів та гранатометів Сумську область Фото: Війська РФ обстріляли з мінометів та гранатометів Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 16 березня, російські окупаційні війська обстріляли дві громади на Сумщині. Окупанти завдавали ударів з мінометів та гранатометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Сумської ОВА в Telegram.

Так, росіяни обстріляли Білопольську громаду з міномету (вісім "прильотів") та АГС-17 (близько 90 "пострілів").

Також під ворожий мінометний обстріл потрапила Шалигінська громада - було 43 "прильоти".

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

"За повідомленнями військових, зараз оперативна ситуація на кордоні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні по обіді окупанти обстріляли населений пункт Стариково в Сумській області з мінометів.

Крім того, вчора росіяни обстріляли чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії.

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