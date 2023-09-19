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Росіяни "Іскандерами" обстріляли село в Донецькій області: є поранені, зруйновано будинки

Петропавлівка, Вівторок 19 вересня 2023 21:48
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Росіяни "Іскандерами" обстріляли село в Донецькій області: є поранені, зруйновано будинки Фото: Наслідки обстрілу Донецької області (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 19 вересня, атакували село в Донецькій області ракетами "Іскандер". Унаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Близько 15:00 окупаційні війська накрили вогнем село Петропавлівка Волноваського району.

За попередніми даними, росіяни атакували населений пункт трьома ракетами "Іскандер" і однією - "Х-35".

Постраждалі та руйнування

В прокуратурі уточнили, що від влучання засобів ураження по одній з вулиць села зазнали поранень четверо селян.

Фото: Наслідки обстрілів (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Серед потерпілих родина: 58-річні чоловік і дружина та син 30 років. На момент атаки сім’я перебувала у власному будинку, а сусід потрапив під обстріл біля їхнього будинку.

Крім того, пошкоджено 6 приватних будинків, гаражі, господарську споруду та ангар. Правоохоронцями вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нещодавно окупанти обстріляли приватний будинок у смт Північне (Донецька область). Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.

Після цього у Красногорівці в Донецькій області російські військові обстріляли будинок молитви однієї з місцевих церков. Внаслідок атаки постраждала жінка, яку госпіталізували.

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