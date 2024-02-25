Війська РФ обстріляли Херсонську область: двоє людей загинули

За даними слідства, сьогодні, 25 лютого, армія РФ обстріляла один з населених пунктів Бериславського району.

Внаслідок вибуху снарядів на подвір'ї власного будинку загинули 44-річний чоловік та жінка 62 років.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - наголосили правоохоронці.

"Російська армія вбила двох жителів села Тягинка. Окупанти вдень обстріляли населений пункт", - додав Прокудін.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся й Херсон.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

Ми повідомляли, що вранці 22 лютого росіяни здійснили черговий обстріл по території Херсонської області. Внаслідок атаки загарбників по приватному сектору загинув місцевий мешканець.

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