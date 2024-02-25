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Войска РФ обстреляли Херсонскую область: два человека погибли

Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации сегодня в очередной раз обстреляли территории Херсонской области. В результате вражеского удара погибло два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру и заявление председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По данным следствия, сегодня, 25 февраля, армия РФ обстреляла один из населённых пунктов Бериславского района.

В результате взрыва снарядов во дворе собственного дома погибли 44-летний мужчина и женщина 62 лет.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - подчеркнули правоохранители.

"Российская армия убила двух жителей села Тягинка. Оккупанты днем обстреляли населенный пункт", - добавил Прокудин.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон.

В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы по тяжелому вооружению и беспилотникам.

Мы сообщали, что утром 22 февраля россияне совершили очередной обстрел по территории Херсонской области. В результате атаки захватчиков по частному сектору погиб местный житель.

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