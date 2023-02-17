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Війська РФ обстріляли Херсон, загинула одна людина

Фото: Війська РФ обстріляли Херсон (t.me/kherson_miskrada)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю ввечері, 17 лютого, окупаційні війська обстріляли Херсонську громаду. Внаслідок обстрілів загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської міської ради в Telegram.

"На вечір 17 лютого армія РФ 10 разів обстріляла Херсонську громаду. Під вогнем перебували мкрн Острів, Житлоселище, с.Садове", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів загинув житель Садового.

Також внаслідок дій окупантів пошкоджено будівлю Херсонського факультету Одеського університету МВС, будівлю візового центру, при цьому зруйновано приватні будинки.

Фото: Війська РФ обстріляли Херсон (t.me/kherson_miskrada)

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 76 разів обстріляли Херсон та область . Внаслідок атак троє людей загинули, ще семеро отримали поранення.

Додамо, що раніше мешканців Херсона та області закликали не створювати масових скупчень у зв'язку з російськими обстрілами.

Крім того, у Херсоні запровадили заборону на фото- та відеофіксацію, а також використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.

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Херсонська областьВійна Росії проти України