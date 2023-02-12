Війська РФ обстріляли Херсон: пошкоджено будинки, поранено одну людину

"Протягом 12 лютого російська армія 20 разів обстріляла Херсонську громаду. Постраждала одна людина - чоловік госпіталізований до лікарні у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Під обстрілами окупантів перебували Антонівка, мікрорайон Острів та центр міста.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю ККЗ "Ювілейний" та приватні будинки. Також окупанти обстріляли Херсонський морський порт та площу Свободи.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні повідомляли про вибухи. У регіоні повітряну тривогу не було оголошено.

Крім того, 11 лютого російські військові обстріляли Херсон 11 разів. Під ударом опинилися житлові будинки у мікрорайоні "Острів".

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