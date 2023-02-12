Войска РФ обстреляли Херсон: повреждены дома, ранен один человек

За воскресенье, 12 февраля, российские оккупационные войска 20 раз обстреляли Херсон. В результате обстрелов пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонского городского совета в Telegram .

"В течение 12 февраля российская армия 20 раз обстреляла Херсонскую громаду. Пострадал один человек - мужчина госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Под обстрелами оккупантов находились Антоновка, микрорайон Остров и центр города.

В результате обстрелов повреждено здание ККЗ "Юбилейный" и частные дома. Также оккупанты обстреляли Херсонский морской порт и площадь Свободы.

Напомним, сегодня в Херсоне сообщали о взрывах. В регионе воздушная тревога не была объявлена.

Кроме того, 11 февраля российские военные обстреляли Херсон 11 раз. Под ударом оказались жилые дома в микрорайоне "Остров".

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