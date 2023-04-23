Війська РФ обстріляли Херсон із мінометів, є жертва

"Після обіду росіяни знову обстріляли з мінометів Херсон. На жаль, унаслідок цього обстрілу загинув 80-річний дідусь", - повідомив він.

Нагадаємо, російські війська за минулу добу здійснили 54 обстріли Херсонської області. Окупанти випустили 236 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації територією Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв двічі.

Так, учора російські окупанти завдали масованого удару з чотирьох літаків, які скинули п'ять бомб під Херсоном.

Додамо, що у Генштабі попередили про високу ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів росіянами по всій території України.

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