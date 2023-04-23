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Війська РФ обстріляли Херсон із мінометів, є жертва

Фото: Війська РФ обстріляли Херсон із мінометів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю після обіду, 23 квітня, російські окупаційні війська обстріляли Херсон. Обстріл міста було здійснено з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Після обіду росіяни знову обстріляли з мінометів Херсон. На жаль, унаслідок цього обстрілу загинув 80-річний дідусь", - повідомив він.

Нагадаємо, російські війська за минулу добу здійснили 54 обстріли Херсонської області. Окупанти випустили 236 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації територією Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв двічі.

Так, учора російські окупанти завдали масованого удару з чотирьох літаків, які скинули п'ять бомб під Херсоном.

Додамо, що у Генштабі попередили про високу ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів росіянами по всій території України.

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ХерсонВійна Росії проти України