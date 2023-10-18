Херсонська область під ударом артилерії та авіації: є поранені та руйнування

"Армія РФ ввечері вдарила по Корабельному району з тимчасово окупованого лівого берега. В результаті влучання у будинок під завалами опинився чоловік", - повідомив глава МВА.

За його даними, наразі постраждалого змогли дістати з-під завалів та доправили до медзакладу.

Водночас Прокудін повідомив, що внаслідок авіаудару по мікрорайону Острів постраждали двоє чоловіків 65 і 54 років. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами.

"Ще один "приліт" - по Ольгівці. Там травмований 47-річний місцевий житель", - додав глава ОВА.

Обстріли Херсонської області

Російські війська захопили Херсонську область у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення в Україну. Вже у листопаді українські сили повернули Херсон та частину населених пунктів під свій контроль.

При цьому російські війська продовжують обстріли Херсона і, зокрема, Берислава та району, з території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.

Наприклад, російські війська скинули на Берислав Херсонської області чотири авіабомби 25 вересня.

А вже сьогодні ми писали, що окупанти накрили Бериславський район авіабомбами.

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