ua en ru
Ср, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти накрили Бериславський район авіабомбами: є загиблий (фото)

Херсон, Середа 18 жовтня 2023 10:36
UA EN RU
Окупанти накрили Бериславський район авіабомбами: є загиблий (фото) Фото: окупанти накрили Бериславський район Херсонської області авіабомбами (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські віська зкинули авіабомби з авіацію на территорію Херсонської області. Загинула людина.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Херсонська обласна прокуратура, Telegram-канал Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Окупанти вдарили з авіації по Херсонщині. Задіяли три літаки і випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах", - розповів голова ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, як зазначають в обласній прокуратурі, близько 01:15 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області. Попередньо, атаку здійснено керованими авіабомбами.

"Ворог поцілив по території приватного домоволодіння. Від отриманих поранень загинув господар, який знаходився на подвірʼї", - розповіли у відомстві.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсонської області

Російські війська захопили Херсонську область у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення в Україну. Вже у листопаді українські сили повернули Херсон та частину населених пунктів під свій контроль.

При цьому російські війська продовжують обстріли Херсона і, зокрема, Берислава та району, з території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Наприклад, російські війська скинули на Берислав Херсонської області чотири авіабомби 25 вересня. Одна з них впала на будівлю ЖЕКу, одна людина загинула, поранено кількох людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
США передали Україні близько 20 ракет ATACMS, - NYT
США передали Україні близько 20 ракет ATACMS, - NYT
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ