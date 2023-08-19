Війська РФ обстріляли Харківську область, є поранені

Російські загарбники в черговий раз обстріляли Харківську область. В результаті атаки постраждали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Facebook.

Вночі 19 серпня російські військові обстріляли село Вільча Чугуївського району. В результаті ворожих дій пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Крім того, 18 серпня близько 23:10 російські окупанти здійснили артилерійський обстріл села Загризове Ізюмського району. В результату обстрілу отримали поранення 44-річна жінка та 26-річний цивільний чоловік.

Фото: Війська РФ обстріляли Харківську область (facebook.com/pgo.gov.ua)

Обстріли Харківської області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону.

Так, 14 серпня окупанти вкотре атакували населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення.

Окрім того, тієї ж ночі російські війська атакували Ізюм у Харківській області. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

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