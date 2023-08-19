Войска РФ обстреляли Харьковскую область, есть раненые

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора Facebook.

Ночью 19 августа российские военные обстреляли село Вильча Чугуевского района. В результате вражеских действий повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, 18 августа около 23:10 российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Загрызово Изюмского района. В результате обстрела получили ранения 44-летняя женщина и 26-летний гражданский мужчина.

Фото: Войска РФ обстреляли Харьковскую область (facebook.com/pgo.gov.ua)

Обстрелы Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населённые пункты региона.

Так, 14 августа оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Харьковской области. В результате обстрелов погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, той же ночью российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. В результате обстрела пострадала женщина.

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