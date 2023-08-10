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Війська РФ обстріляли Харківську область, є постраждалий

Фото: Війська РФ обстріляли Харківську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники в черговий раз обстріляли Харківську область. В результаті атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської обласної прокуратури в Telegram.

Російські військові обстріляли село Вовчанські Хутори. Пошкоджено житлові будинки.

В результаті обстрілу отримав поранення 73-річний місцевий мешканець.

За фактом обстрілу прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ситуація в Харківській області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють Куп'янський район та місто Вовчанськ. Так, 20 липня внаслідок обстрілу Вовчанську загинув 40-річний чоловік.

На фоні цього в деяких населених пунктах прикордонної Вовчанської громади оголосили примусову евакуацію дітей.

Крім того, 7 серпня окупанти обстріляли село Кругляківка Харківської області, використавши чотири керовані авіабомби. В результаті обстрілу загинули двоє людей, ще девʼять - отримали поранення.

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Війна Росії проти УкраїниХарків