Війська РФ обстріляли громаду під Нікополем: є руйнування

Російські військові сьогодні, 24 грудня, обстріляли територіальну громаду під Нікополем Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Сьогодні під ворожий вогонь потрапила Червоногригорівська ТГ. Є руйнування, але люди не постраждали. В межах інших територій району день пройшов без надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні голови Нікопольської РВА.

Нагадаємо, що окупанти в ніч проти 21 грудня шість разів направляли "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Крім того, вночі 20 грудня росіяни атакували Дніпропетровську область іранськими дронами, важкою артилерією та "Градами". На день раніше загарбники обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, постраждав цивільний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.