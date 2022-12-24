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Войска РФ обстреляли громаду под Никополем: есть разрушения

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Суббота 24 декабря 2022 21:39
Войска РФ обстреляли громаду под Никополем: есть разрушения Фото: войска РФ обстреляли громаду под Никополем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 24 декабря, обстреляли территориальную громаду под Никополем Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Сегодня под вражеский огонь попала Червоногригоровская ТГ. Есть разрушения, но люди не пострадали. В пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении главы Никопольской РВА.

Напомним, что оккупанты в ночь на 21 декабря шесть раз направляли "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район Днепропетровской области.

Кроме того, ночью 20 декабря россияне атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами, тяжелой артиллерией и "Градами". Днем раньше захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, пострадал гражданский.

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Вторжение России в Украину Никополь Днепропетровская область
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