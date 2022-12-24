Войска РФ обстреляли громаду под Никополем: есть разрушения

Российские военные сегодня, 24 декабря, обстреляли территориальную громаду под Никополем Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Сегодня под вражеский огонь попала Червоногригоровская ТГ. Есть разрушения, но люди не пострадали. В пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении главы Никопольской РВА.

Напомним, что оккупанты в ночь на 21 декабря шесть раз направляли "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район Днепропетровской области.

Кроме того, ночью 20 декабря россияне атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами, тяжелой артиллерией и "Градами". Днем раньше захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, пострадал гражданский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.