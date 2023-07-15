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Війська РФ обстріляли з "Граду" Запорізьку область, є постраждалі

Фото: війська РФ обстріляли Запорізьку область (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Запорізька область опинилася під обстрілом російських військ. Вони атакували регіон з "Граду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

Росіяни обстріляли селище Степногірське, а результаті чого влучили по адмінбудівлі селищної ради.

Через російський обстріл поранення отримали троє людей - дві жінки та один чоловік.

Фото: Війська РФ обстріляли з "Граду" Запорізьку область (t.me/ermaka2022)

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Нещодавно російські окупанти обстріляли прифронтові міста у Запорізькій області. В результаті обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Також окупанти обстріляли місто Оріхів, в результаті чого загинули сім осіб.

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Запорожская областьВійна Росії проти України