UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область: поранено п'ятьох людей

Фото: війська РФ обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні вночі, 20 березня, обстріляли Дніпропетровську область з артилерії. Внаслідок удару поранення отримали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Було голосно у Синельниківському районі. Через ворожу атаку в одному з населених пунктів поранено 5 людей. Постраждала ціла родина. Діти 12 та 19 років, 57-річний чоловік, 47-річна жінка – вона у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, лінію електропередачі та газопровід. Інші деталі наслідків обстрілу росіян з'ясовуються.

Удари росіян по Дніпропетровській області

Окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення РФ не припиняють обстрілу прибережних регіонів Дніпропетровської області.

Так, 9 березня російська армія обстріляла Дніпропетровську область із артилерії. Внаслідок ворожої атаки загинув 16-річний підліток. Крім того, 22-річний хлопець отримав поранення. Він перебуває у тяжкому стані у лікарні.

Крім того, російські війська в ніч із 8 на 9 березня атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок удару виникла пожежа на промисловому підприємстві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВторгнення Росії до України