Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область: ранены пять человек

"Было громко в Синельниковском районе. Из-за вражеской атаки в одном из населенных пунктов ранены 5 человек. Пострадала целая семья. Дети 12 и 19 лет, 57-летний мужчина, 47-летняя женщина – она в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрела повреждены дома, линия электропередачи и газопровод. Другие детали последствий обстрела россиян выясняются.

Удары россиян по Днепропетровской области

Оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения РФ не прекращают обстрелы прибрежных регионов Днепропетровской области.

Так, 9 марта российская армия обстреляла Днепропетровскую область из артиллерии. В результате вражеской атаки погиб 16-летний подросток. Кроме того, 22-летний парень получил ранение. Он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Кроме того, российские войска в ночь с 8 на 9 марта атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате удара возник пожар на промышленном предприятии.