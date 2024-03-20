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Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область: ранены пять человек

Фото: войска РФ обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня ночью, 20 марта, обстреляли Днепропетровскую область с артиллерии. В результате удара ранения получили пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Было громко в Синельниковском районе. Из-за вражеской атаки в одном из населенных пунктов ранены 5 человек. Пострадала целая семья. Дети 12 и 19 лет, 57-летний мужчина, 47-летняя женщина – она в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрела повреждены дома, линия электропередачи и газопровод. Другие детали последствий обстрела россиян выясняются.

Удары россиян по Днепропетровской области

Оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения РФ не прекращают обстрелы прибрежных регионов Днепропетровской области.

Так, 9 марта российская армия обстреляла Днепропетровскую область из артиллерии. В результате вражеской атаки погиб 16-летний подросток. Кроме того, 22-летний парень получил ранение. Он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Кроме того, российские войска в ночь с 8 на 9 марта атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате удара возник пожар на промышленном предприятии.

 

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Днепропетровская областьВторжение России в Украину