Війська РФ обстріляли дев'ять громад Сумської області: пошкоджено лінії електропередач

Так, окупанти завдали ударів по:

Хотинській громаді з міномета. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач в одному із сіл громади;

Великописарівській громаді з АГС;

Білопільській громаді з АГС. Також противник скинув на територію громади 34 міни;

Шалигинській громаді з міномета.

Крім цього, на територію Миропільської громади окупанти скинули одну міну.

"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на кордоні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні українські військові знищили два безпілотники російських окупантів у Сумській та Чернігівській областях.

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