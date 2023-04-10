Войска РФ обстреляли девять общин Сумской области: повреждены линии электропередач

В понедельник, 10 апреля, российские войска обстреляли девять общин в Сумской области. Всего зафиксировано 118 "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.
Так, оккупанты нанесли удары по:
Помимо этого на территорию Миропольской общины оккупанты сбросили одну мину.
"По сообщениям военных, сейчас оперативная обстановка на границе Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня украинские военные уничтожили два беспилотника российских оккупантов в Сумской и Черниговской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.