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Войска РФ обстреляли девять общин Сумской области: повреждены линии электропередач

Фото: Войска РФ обстреляли девять общин Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 10 апреля, российские войска обстреляли девять общин в Сумской области. Всего зафиксировано 118 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

Так, оккупанты нанесли удары по:

  • Хотинской общине из миномета. В результате обстрела повреждена линия электропередач в одном из сел общины;
  • Великописаревской общине из АГС;
  • Белопольской общине из АГС. Также противник сбросил на территорию общины 34 мины;
  • Шалыгинской общине из миномета.

Помимо этого на территорию Миропольской общины оккупанты сбросили одну мину.

"По сообщениям военных, сейчас оперативная обстановка на границе Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня украинские военные уничтожили два беспилотника российских оккупантов в Сумской и Черниговской областях.

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