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Війська РФ обстріляли за день дві громади на прикордонні Сумської області

Фото: окупанти обстрілювали Сумську область (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

З території РФ війська країни-агресора знову вели вогонь прикордонними районами Сумської області. Протягом дня супротивник обстріляв дві громади.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

Так, протягом неділі, 9 липня, у прикордонному регіоні було зафіксовано 11 вибухів унаслідок ворожих ударів.

Під обстріл з боку військ РФ потрапили Білопільська та Середино-Будська громади Сумської області.

Зокрема, по території Середино-Будської громади противник бив із мінометів (6 вибухів).

Білопільська община також потрапила під мінометний обстріл (5 вибухів).

Як поінформували в ОВА, за попередніми даними, обійшлося без людських втрат та руйнувань громадянської інфраструктури.

Обстріли Сумської області

Населені пункти Сумської області майже щодня зазнають ударів з боку військ РФ. Противник найчастіше веде вогонь по прикордонних громадах цього регіону, що знаходиться в зоні досяжності російської артилерії. Також окупанти активно застосовують для ударів гранатомети, БПЛА, міномети, а також інколи авіацію.

Так, 6 липня війська РФ за день 36 разів обстріляли сім територіальних громад Сумської області, внаслідок чого було руйнування та пошкодження житлових будинків, автомобілів, цивільної інфраструктури.

Перед цим, 3 липня, окупанти атакували Суми за допомогою безпілотників. Під обстріл потрапила багатоповерхівка, внаслідок чого загинули 3 людини, 21 отримав поранення. Того ж дня пізніше стало відомо, що ворог атакував також прикордоння регіону, тоді 2 особи загинули, 1 людина була поранена.

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Сумська областьВійна Росії проти України