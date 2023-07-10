Войска РФ обстреляли за день две общины на приграничные Сумской области

Так, в течение воскресенья, 9 июля, в приграничном регионе были зафиксированы 11 взрывов в результате вражеских ударов.

Под обстрел со стороны войск РФ попали Белопольская и Середино-Будская общины Сумской области.

В частности, по территории Середино-Будской общины противник бил из минометов (6 взрывов).

Белопольская община также попала под минометный обстрел (5 взрывов).

Как проинформировали в ОВА, по предварительным данным, обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Обстрелы Сумской области

Населенные пункты Сумской области едва ли не ежедневно подвергаются ударам со стороны войск РФ. Противник чаще всего ведет огонь по приграничным общинам этого региона, что находится в зоне досягаемости российский артиллерии. Также оккупанты активно применяют для ударов гранатометы, БПЛА, минометы, а также иногда авиацию.

Так, 6 июля войска РФ за день 36 раз обстреляли семь территориальных общин Сумской области, в результате чего были разрушения и повреждения жилых домов, автомобилей, гражданской инфраструктуры.

Перед этим, 3 июля, оккупанты атаковали Сумы с помощью беспилотников. Под обстрел попала многоэтажка, в результате чего погибли 3 человека, 21 получил ранения. В тот же день позже стало известно, что враг атаковал также приграничье региона, тогда 2 человека погибли, 1 был ранен.