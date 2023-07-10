Войска РФ обстреляли за день две общины на приграничные Сумской области

С территории РФ войска страны-агрессора снова вели огонь по приграничным районам Сумской области. В течение дня противник обстрелял две общины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Сумской областной военной администрации.
Так, в течение воскресенья, 9 июля, в приграничном регионе были зафиксированы 11 взрывов в результате вражеских ударов.
Под обстрел со стороны войск РФ попали Белопольская и Середино-Будская общины Сумской области.
В частности, по территории Середино-Будской общины противник бил из минометов (6 взрывов).
Белопольская община также попала под минометный обстрел (5 взрывов).
Как проинформировали в ОВА, по предварительным данным, обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Населенные пункты Сумской области едва ли не ежедневно подвергаются ударам со стороны войск РФ. Противник чаще всего ведет огонь по приграничным общинам этого региона, что находится в зоне досягаемости российский артиллерии. Также оккупанты активно применяют для ударов гранатометы, БПЛА, минометы, а также иногда авиацию.
Так, 6 июля войска РФ за день 36 раз обстреляли семь территориальных общин Сумской области, в результате чего были разрушения и повреждения жилых домов, автомобилей, гражданской инфраструктуры.
Перед этим, 3 июля, оккупанты атаковали Сумы с помощью беспилотников. Под обстрел попала многоэтажка, в результате чего погибли 3 человека, 21 получил ранения. В тот же день позже стало известно, что враг атаковал также приграничье региона, тогда 2 человека погибли, 1 был ранен.
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