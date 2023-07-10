RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ обстреляли за день две общины на приграничные Сумской области

Фото: оккупанты обстреливали Сумскую область (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

С территории РФ войска страны-агрессора снова вели огонь по приграничным районам Сумской области. В течение дня противник обстрелял две общины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Сумской областной военной администрации.

Так, в течение воскресенья, 9 июля, в приграничном регионе были зафиксированы 11 взрывов в результате вражеских ударов.

Под обстрел со стороны войск РФ попали Белопольская и Середино-Будская общины Сумской области.

В частности, по территории Середино-Будской общины противник бил из минометов (6 взрывов).

Белопольская община также попала под минометный обстрел (5 взрывов).

Как проинформировали в ОВА, по предварительным данным, обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Обстрелы Сумской области

Населенные пункты Сумской области едва ли не ежедневно подвергаются ударам со стороны войск РФ. Противник чаще всего ведет огонь по приграничным общинам этого региона, что находится в зоне досягаемости российский артиллерии. Также оккупанты активно применяют для ударов гранатометы, БПЛА, минометы, а также иногда авиацию.

Так, 6 июля войска РФ за день 36 раз обстреляли семь территориальных общин Сумской области, в результате чего были разрушения и повреждения жилых домов, автомобилей, гражданской инфраструктуры.

Перед этим, 3 июля, оккупанты атаковали Сумы с помощью беспилотников. Под обстрел попала многоэтажка, в результате чего погибли 3 человека, 21 получил ранения. В тот же день позже стало известно, что враг атаковал также приграничье региона, тогда 2 человека погибли, 1 был ранен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины