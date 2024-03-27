Війська РФ обстріляли Борову Харківської області: загинула 12-річна дитина

"При процесуальному керівництві Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, 27 березня близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загинув 12-річний хлопчик. У населеному пункті також пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Точний вид озброєння, яким завдавав удару, встановлюється.

Досудове розслідування здійснює відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП у Харківській області.

Удари росіян по Харкову та області 27 березня

Сьогодні, 27 березня, вдень у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов заявили про удар по житловому масиву.

Як розповів голова ОВА, відомо про часткове руйнування двох п'ятиповерхівок, лікувального закладу, адмінбудівлі та місця загального користування. Загалом пошкодження внаслідок обстрілу отримали 14 багатоповерхівок та навчальний заклад.

Внаслідок обстрілу загинув чоловік 59 років. Також було госпіталізовано 13 осіб. Серед них четверо дітей: молодшому хлопчику лише 3 місяці.

За словами Синєгубова, терористи атакували місто керованим боєприпасом УМПБ Д-30, який можна запускати як із літака, так і з РСЗВ "Смерч".