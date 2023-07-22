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Війська РФ обстріляли Бериславський район Херсонської області, є постраждалий

Ілюстративне фото: Війська РФ обстріляли Бериславський район Херсонської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові атакували Бериславську громаду Херсонської області. В результаті чого постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

Росіяни з авіації скинули три керовані авіабомби на Зміївку. У місті зафіксовано три "прильоти" - по місцевому кладовищу, житловому кварталу та фермерському господарству.

Через ворожий удар пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, а також приміщення ферми.

"Інформація щодо потерпілих уточнюється. Попередньо, постраждав один місцевий житель. На жаль, поки що з чоловіком не вдається встановити звʼязок", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Херсонської області

Російські окупанти регулярно обстрілюють правобережжя Херсонської області. Для атак вони, зокрема, використовують керовані авіаційні бомби.

Так, 16 липня ворог вдарив по селу Розлив Херсонської області. Внаслідок цього поранення отримали 54-річна жінка та чоловік 49 років.

Також 17 липня окупанти завдали ударів по Білозерській громаді в Херсонській області. Через атаку постраждали двоє людей.

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