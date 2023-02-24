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Войска РФ обстреляли из артиллерии приграничье Сумской области

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Сумская область, Пятница 24 февраля 2023 18:29
Войска РФ обстреляли из артиллерии приграничье Сумской области Фото: Войска РФ обстреляли из артиллерии приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 24 февраля, российские оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии приграничный населенный пункт в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 11:33 до 12:05 было зафиксировано 14 "прилетов" из ствольной артиллерии в районе села Бояро-Лежачи.

По данным военных, потерь среди личного состава и техники нет. Также информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, накануне оккупанты из минометов и гранатометов обстреляли пять общин в Сумской области.

Кроме того, 22 февраля российские войска обстреляли шесть общин Сумской области из минометов, артиллерии, а также с помощью противотанковой управляемой ракеты.

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