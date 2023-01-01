Войска РФ после обеда обстреляли Никопольский район

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Вторая половина дня прошла под залпы ствольной артиллерии армии России. Они произвели огненное поражение территорий Марганецкой и Мировской территориальных громад. Имеются незначительные разрушения. Предварительно – люди не пострадали", - отметил Евтушенко.

По его словам, в пределах других территорий района первый день нового года прошел без чрезвычайных ситуаций.

Он также обратился к жителям Никополя и района с просьбой: "Эту ночь прошу жителей прибрежных территорий провести в убежище или воспользоваться правилом двух стен".