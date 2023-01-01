ua ru
Вс, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ после обеда обстреляли Никопольский район

Новина українською →
Воскресенье 01 января 2023 22:26
Войска РФ после обеда обстреляли Никопольский район Фото: войска РФ после обеда обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 1 января, со ствольной артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Вторая половина дня прошла под залпы ствольной артиллерии армии России. Они произвели огненное поражение территорий Марганецкой и Мировской территориальных громад. Имеются незначительные разрушения. Предварительно – люди не пострадали", - отметил Евтушенко.

По его словам, в пределах других территорий района первый день нового года прошел без чрезвычайных ситуаций.

Он также обратился к жителям Никополя и района с просьбой: "Эту ночь прошу жителей прибрежных территорий провести в убежище или воспользоваться правилом двух стен".

Напомним, российские военные 31 декабря обстреляли город Никополь с использованием реактивных систем залпового огня.

Позже, ночью 1 января, оккупанты повредили в Никополе более десятка домов. По меньшей мере, повреждены 9 многоэтажных и 4 частных жилых домов, 6 хозяйственных построек, один автомобиль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь Днепропетровская область Вторжение России в Украину
NEWS
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок