Війська РФ намагаються повернутися на позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС, - Гуменюк

"Зараз, коли вода повертається фактично в русло і навіть відступає глибше в його межах, противник намагається повертатися на свої позиції. Для них це ускладнено через те, що карта мінних полів їхніх змінилася суттєво", - заявила вона.

За словами Гуменюк, "велика вода" розкидала російські мінні загородження, які окупанти намостили вздовж лівого берега.

"Їм доводиться розміновувати територію перед тим, як повертатися. До того ж їх робота ускладнюється поширенням кишкових інфекцій", - додала вона.

За її словами, росіянам на лівому березі нині "складно, тому що в них перебої з питною водою дуже великі, а логістика в них не убезпечена".

Ситуація у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС

Російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня, внаслідок чого 80 населених пунктів виявилися затопленими. Вода піднялася деякими місцями до 5 метрів. Наразі вода вже відійшла.

Внаслідок знищення росіянами Каховської ГЕС загинули понад 20 людей.

Уряд України надав 565 млн гривень для допомоги постраждалим через підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Крім того, руйнація загарбниками гідроелектростанції призвела до погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації на окупованих територіях Херсонської області, і там вже було зафіксовано спалах гепатиту А.

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