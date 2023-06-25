Войска РФ пытаются вернуться на позиции, занимавшие до подрыва Каховской ГЭС, - Гуменюк

"Сейчас, когда вода возвращается фактически в русло и даже отступает глубже в его пределах, противник пытается возвращаться на свои позиции. Для них это затруднено из-за того, что карта минных полей их изменилась существенно", - заявила она.

По словам Гуменюк, "большая вода" разбросала российские минные заграждения, которые оккупанты намостили вдоль левого берега.

"Им приходится разминировать территорию перед тем, как возвращаться. К тому же их работа осложняется распространением кишечных инфекций", - добавила она.

По ее словам, россиянам на левом берегу сейчас "сложно, потому что у них перебои с питьевой водой очень большие, а логистика у них не защищена".

Ситуация в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Российские войска взорвали Каховскую ГЭС 6 июня, в результате чего 80 населенных пунктов оказались затопленными. Вода поднялась некоторыми местами до 5 метров. Сейчас вода уже отошла.

В результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС погибли более 20 человек.

Правительство Украины предоставило 565 млн гривен для помощи пострадавшим из-за подтопления в Херсонской и Николаевской областях в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Кроме того, разрушение захватчиками гидроэлектростанции привело к ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации на оккупированных территориях Херсонской области, и там уже была зафиксирована вспышка гепатита А.

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