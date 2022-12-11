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Війська РФ намагаються підкупити пенсіонерів для співпраці з колаборантами, - Генштаб

Фото: війська РФ намагаються підкупити пенсіонерів для співпраці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ на тимчасово окупованих територіях намагаються за допомогою підкупу залучити людей пенсійного віку до співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що колаборанти пропонують доплати у розмірі 10 тисяч рублів, а також обіцяють нараховувати велику зарплату лояльним місцевим жителям, які погодились працювати в установах так званої окупаційної влади.

Крім того, окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території України. Зазначені заходи продовжуються у Мелітопольському районі Запорізької області. Також оборот торгових мереж поступово вилучається українськими гривнями, населення змушують переходити на російські рублі.

Раніше ми писали, що російські окупанти вивезли всіх колаборантів із тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область).

Також повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Луганської області родичі загиблих бойовиків не отримують виплат та інших фінансових компенсацій.

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