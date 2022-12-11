Войска РФ пытаются подкупить пенсионеров для сотрудничества с коллаборантами, - Генштаб

Войска РФ на временно оккупированных территориях пытаются с помощью подкупа привлечь людей пенсионного возраста к сотрудничеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что коллаборанты предлагают доплаты в размере 10 тысяч рублей, а также обещают начислять большую зарплату лояльным местным жителям, которые согласились работать в учреждениях так называемой оккупационной власти.

Кроме того, оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Украины. Указанные мероприятия продолжаются в Мелитопольском районе Запорожской области. Также оборота торговых сетей постепенно изымаются украинские гривны, население заставляют переходить на российские рубли.