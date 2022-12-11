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Войска РФ пытаются подкупить пенсионеров для сотрудничества с коллаборантами, - Генштаб

Фото: войска РФ пытаются подкупить пенсионеров для сотрудничества (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ на временно оккупированных территориях пытаются с помощью подкупа привлечь людей пенсионного возраста к сотрудничеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что коллаборанты предлагают доплаты в размере 10 тысяч рублей, а также обещают начислять большую зарплату лояльным местным жителям, которые согласились работать в учреждениях так называемой оккупационной власти.

Кроме того, оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Украины. Указанные мероприятия продолжаются в Мелитопольском районе Запорожской области. Также оборота торговых сетей постепенно изымаются украинские гривны, население заставляют переходить на российские рубли.

Ранее мы писали, что российские оккупанты вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки (Херсонская область).

Также сообщалось, что на временно оккупированной части Луганской области родственники погибших боевиков не получают выплат и других финансовых компенсаций.

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