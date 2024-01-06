Війська РФ намагаються активізувати інтенсивність боїв у Авдіївки: карти ISW
Російські війська намагаються активізувати інтенсивність боїв у Авдіївки Донецької області та продовжити наступ у цьому районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Ситуація у Харківській та Луганській областях
Повідомляється, що 5 січня російські війська просунулися на Куп'янському та Лиманському напрямках, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано. Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на куп'янському напрямку в районі Сінківки та на схід від Петропавлівки, а також на лиманському напрямку в районі Терного та в Сріблянському лісництві.
Бої у Донецькій області
Російські та українські війська 5 січня продовжили позиційні бої на північний захід і на південь від Бахмута, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося. Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Кліщівки та Андріївки.
Російські війська також трохи просунулися в районі Авдіївки та активізували темп своїх наступальних операцій у цьому районі. На геолокованих кадрах, опублікованих 4 січня, видно, що окупанти просувалися на північ від Авдіївки в районі Авдіївського коксохімічного заводу та вздовж залізниці біля Новобахмутівки.
Російські війська атакували райони Авдіївки, Новобахмутівки та Невельського.
Також 5 січня позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька в районі Мар'їнки, Георгіївки та Новомихайлівки.
Південний напрямок
5 січня російські та українські війська продовжили позиційні бої у Запорізькій області. Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривали в районі Вербового та Новопрокопівки.
Також повідомляється, що станом на 5 січня ЗСУ зберігають позиції на східному березі Дніпра в Херсонській області, проте змін на лінії фронту у цьому районі не відбулося. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили 10 російських атак на східному березі Дніпра.
Раніше повідомлялось, що ЗСУ за добу знищили 3 безпилотники над Херсонською областю.
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