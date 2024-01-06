Війська РФ намагаються активізувати інтенсивність боїв у Авдіївки: карти ISW

Російські війська намагаються активізувати інтенсивність боїв у Авдіївки Донецької області та продовжити наступ у цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Ситуація у Харківській та Луганській областях

Повідомляється, що 5 січня російські війська просунулися на Куп'янському та Лиманському напрямках, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано. Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на куп'янському напрямку в районі Сінківки та на схід від Петропавлівки, а також на лиманському напрямку в районі Терного та в Сріблянському лісництві.

Бої у Донецькій області

Російські та українські війська 5 січня продовжили позиційні бої на північний захід і на південь від Бахмута, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося. Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Кліщівки та Андріївки.

Російські війська також трохи просунулися в районі Авдіївки та активізували темп своїх наступальних операцій у цьому районі. На геолокованих кадрах, опублікованих 4 січня, видно, що окупанти просувалися на північ від Авдіївки в районі Авдіївського коксохімічного заводу та вздовж залізниці біля Новобахмутівки.

Російські війська атакували райони Авдіївки, Новобахмутівки та Невельського.

Також 5 січня позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька в районі Мар'їнки, Георгіївки та Новомихайлівки.

Південний напрямок

5 січня російські та українські війська продовжили позиційні бої у Запорізькій області. Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривали в районі Вербового та Новопрокопівки.

Також повідомляється, що станом на 5 січня ЗСУ зберігають позиції на східному березі Дніпра в Херсонській області, проте змін на лінії фронту у цьому районі не відбулося. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили 10 російських атак на східному березі Дніпра.