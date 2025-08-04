Війська РФ намагалися взяти штурмом пункт пропуску "Гоптівка" на Харківщині

Ситуація на Харківському напрямку

Нагадаємо, раніше речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин розповів, що на Харківському напрямку російські війська щодня втрачають вбитими та пораненими близько 100 осіб. Це фактично ціла рота. Проте окупанти продовжують активні штурмові дії.

Він зазначив, що армія РФ має чисельну перевагу, і їхня тактика наразі полягає у розтягуванні української оборони.