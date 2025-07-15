На Харківському напрямку РФ щодня втрачає фактично цілу роту солдатів, - ЗСУ

На Харківському напрямку російські війська щодня втрачають вбитими та пораненими близько 100 осіб. Це фактично ціла рота.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону.

"Лише на нашому напрямку вони (росіяни - ред.) щодня втрачають орієнтовно 100 людей вбитими та пораненими - це фактично ціла рота, а за тиждень - це вже більше батальйону, але це їх не зупиняє", - сказав Шамшин.

За його словами, окупанти продовжують активні штурмові дії.

"Навіть російська армія рано чи пізно зіткнеться з таким поняттям, як виснаження, і от коли це станеться, певно, що на росіян може чекати сюрприз. Сподіваюся, дуже неприємний", - додав речник.

Шамшин зазначив, що армія РФ має чисельну перевагу, і їхня тактика наразі полягає у розтягуванні української оборони.

Росіяни намагаються атакувати в різних місцях, і два тижні тому, вони розпочали активні дії в районі населеного пункту Мілове - на північний схід від селища Великий Бурлук.

"Там вони справді перетнули державний кордон і намагалися рухатися у напрямку села Амбарне і були зупинені, потім вони змінили вектор свого руху і спробували просунутися в напрямку села Хатнє, але також були зупинені. Вони намагаються розтягувати нашу оборону, шукаючи слабкі місця, і якщо вони думають, що їм десь вдається знаходити таке слабке місце, вони в таких місцях будуть накопичувати свою піхоту, якою будуть розвивати успіх", - розповів речник.

Він поінформував, що за минулу добу ворог п'ять разів штурмував позиції українських захисників в районах села Зелене та міста Вовчанськ.

"Атакують росіяни переважно малими піхотними групами від трьох до п'яти людей за активної підтримки дронів. Сам Вовчанськ фактично стертий, там немає жодної вцілілої будівлі, при цьому росіяни продовжують обстрілювати місто з артилерії, важких систем, також реактивних систем залпового вогню, але головна загроза у Вовчанську зараз - це дрони, їх у росіян надзвичайно багато і вони дуже активні", - додав Шамшин.