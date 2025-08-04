Войска РФ пытались взять штурмом пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области

Ситуация на Харьковском направлении

Напомним, ранее спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин рассказал, что на Харьковском направлении российские войска ежедневно теряют убитыми и ранеными около 100 человек. Это фактически целая рота. Однако оккупанты продолжают активные штурмовые действия.

Он отметил, что армия РФ имеет численное преимущество, и их тактика сейчас заключается в растяжении украинской обороны.