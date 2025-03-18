Війська РФ намагалися прорватися під Торецьком. ЗСУ знищили ворожу піхоту

Ситуація на фронті

За минулу добу, 17 березня, на фронті зафіксовано 155 бойових зіткнень, найбільш інтенсивні бої тривали на Торецькому та Покровському напрямках.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали ударів по восьми районах зосередження живої сили, техніки та озброєння противника. Також було уражено два пункти управління, один засіб ППО та три одиниці артилерійських і ракетних систем російських військ.