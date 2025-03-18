Войска РФ пытались прорваться под Торецком. ВСУ уничтожили вражескую пехоту

Украинские защитники сорвали попытку прорыва оккупантов под Торецком. Танки противника застряли, а операторы БПЛА вывели из строя вражеские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
Под Торецком защитники Украины заставили врага отказаться от попыток прорыва. Российские оккупанты, несмотря на использование бронированных машин и пехоты, снова потерпели поражение.
Один из танков противника рухнул в канаву, а пехота начала хаотично бежать, требуя помощи.
Кроме того, операторы БПЛА Kurt&Company осуществили эффективную атаку на вражеские дронные подразделения, перебив антенны связи противника.
Российские дронщики пытались ответить контратаками с помощью "мавиков", но эти попытки не увенчались успехом, и техника врага была уничтожена.
За минувшие сутки, 17 марта, на фронте зафиксировано 155 боевых столкновений, наиболее интенсивные бои продолжались на Торецком и Покровском направлениях.
Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по восьми районах сосредоточения живой силы, техники и вооружения противника. Также были поражены два пункта управления, одно средство ПВО и три единицы артиллерийских и ракетных систем российских войск.