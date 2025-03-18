Войска РФ пытались прорваться под Торецком. ВСУ уничтожили вражескую пехоту

Под Торецком защитники Украины заставили врага отказаться от попыток прорыва. Российские оккупанты, несмотря на использование бронированных машин и пехоты, снова потерпели поражение.

Один из танков противника рухнул в канаву, а пехота начала хаотично бежать, требуя помощи.

Кроме того, операторы БПЛА Kurt&Company осуществили эффективную атаку на вражеские дронные подразделения, перебив антенны связи противника.

Российские дронщики пытались ответить контратаками с помощью "мавиков", но эти попытки не увенчались успехом, и техника врага была уничтожена.