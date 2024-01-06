Наступ РФ на Куп'янськ: експерти ISW оцінили перспективи

Як зазначається у звіті, російські сили мають сприятливі умови для активізації операцій на Куп’янському напрямку з наміром досягти територіальних здобутків у більш значущих в оперативному відношенні районах, ніж в інших районах, які зараз намагаються захопити російські війська.

Експерти Інституту посилаються на заяви українських офіційних осіб, що впродовж зими 2024 року російські війська планують захопити Куп’янськ і Борову (35 км на захід від Сватового). Захоплення Росією цих міст, ймовірно, змусило б українські сили відійти від східного берега річки Оскіл у Харківській області та створило умови для майбутніх наступальних операцій Росії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Водночас у ISW зазначили, що на момент написання цього звіту, російські сили, ймовірно, не накопичили достатньо сил у Бєлгородській області, щоб підтримувати початок широкомасштабних наступальних операцій у північних чи північно-східних районах Харківської області.

Наземний наступ 15 січня

У звіті також згадали публікацію британського видання The Telegraph від 4 січня, в якій "наближене" до українських військових невідоме джерело повідомило, що російські війська начебто можуть почати "наземний наступ" уже 15 січня.

Однак речник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що українські військові не спостерігають змін у складі військ РФ у Харківській області та на території Росії, що межує з Харківською областю. І додав, що росіяни продовжують наступальні дії біля Синьківки з метою захоплення Куп’янська.

Голова Харківської області Олег Синєгубов зазначив, що російські війська не зосереджуються в області в рамках підготовки до широкомасштабного наступу, а інтенсивність російських атак на Куп'янському напрямку за останні три дні знизилася через погані умови. Синєгубов зазначив, що російські війська використовують уповільнений темп дій, спричинений поганими погодними умовами, для перекидання підкріплень на передову, а також для підготовки та координації підрозділів.

"Коментарі Фітьо та Синєгубова узгоджуються з оцінкою ISW, про те, що російські війська можуть посилити наступальні дії, але не розпочати повномасштабну наступальну операцію за наявного угруповання сил на Куп’янському напрямку. Ймовірно, російські війська проводили поступове нарощування сил, адже українські чиновники повідомили, що станом на жовтень 2023 року російські військові зосередили понад 100 тис. особового складу на Куп’янському та Лиманському напрямках", - підсумував Інститут вивчення війни.

Ситуація на фронті у Харківській області

Днями командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що війська РФ продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп'янському напрямку та перегруповуються на Лиманському.

У ЗСУ не виключають, що путінська армія хоче захопити Куп'янськ, зокрема вийти на нього з півночі та сходу, щоб використовувати як плацдарм для подальшого наступу.

Крім того, РФ за будь-яку ціну намагається захопити Синьківку Харківської області, яку воліє використати у своїх намірах для виходу на Куп'янськ.

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