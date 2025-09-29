Війська РФ мають проблеми з логістикою та солдатами на ключових напрямках, - карти ISW

Українські війська нещодавно утримували позиції або просувалися на півночі Сумської області.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 вересня, свідчать про те, що заяви Росії про захоплення позицій на південний схід від Андріївки (на північ від міста Суми) є хибними, і що українські війська утримували позиції або просувалися в цьому районі, повідомляють аналітики ISW.

28 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області та Великого Бурлука але не просунулися вперед.

На Куп'янському та Боровському напрямках війська армії РФ також не досягли прогресу. Натомість просунулись на Лиманському напрямку.

Речник української бригади, що діє на Лиманському напрямку, повідомив, що російські війська не захопили Зарічне, але вже кілька місяців проводять місії з проникнення в населений пункт. Російські військові проникають групами по п'ять солдатів, з яких у середньому внаслідок ударів українських безпілотників вбивають трьох, ранять одного (який виживає), а один губиться. Невелика кількість російських військовослужбовців, які переховуються в Торському (на схід від Зарічного) та Зарічному, чекають, поки безпілотники постачатимуть ліки та провізію, але російське військове командування часто надає пріоритет надсиланню їм російських прапорів, щоб солдати могли знімати пропагандистські відео, в яких нібито російські війська просуваються.

На Сіверському напрямку, у тактичних районах Костянтинівка-Дружківка та Добропілля війська РФ продовжували операції, але безуспішно.

Так само на Покровському напрямку.

Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що російська піхота продовжує атакувати невеликими штурмовими групами один або два рази на день. Зростаюча дальність польотів російських ударних безпілотників розширює "зону ураження" та ускладнює українську логістику. Проте російські війська на цьому напрямку також страждають від логістичних проблем.

Російським військам вдалося просунутися на Новопавлівському напрямку.

Речник Угруповання військ "Дніпро" України полковник Віктор Трегубов заявив, що війська РФ на Новопавлівському напрямку продовжують спроби проникнення та обходу українських оборонних позицій невеликими групами і намагаються закріпитися в маленьких населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей. Трегубов заявив, що відкрита місцевість у цьому районі несприятлива для наступів, і що російським військам буде важко знайти укриття у вітрозахисних смугах, коли почне падати листя. Трегубов зазначив, що російське військове командування передислокує підрозділи з півдня України на схід, але раніше вони рухались у пріоритетніші райони або на третю чи четверту лінії оборони на окупованих територіях України. Це може свідчити про те, що Росія страждає від нестачі особового складу.

У Запорізькій області та на Херсонському напрямку війська РФ не вдалось просунутись уперед.