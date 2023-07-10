Війська РФ гатили по Нікопольському району з артилерії

Війська РФ знову атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, для ударів застосовуючи важку артилерію. Обстріляли Марганецьку громаду, а також сам Нікополь.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Чиновник уточнив, що по Марганецькій громаді російські окупанти завдавали ударів у неділю ввечері. Що стосується Нікополя, то місто потрапило під обстріл вже у ніч на понеділок.

На щастя, внаслідок ворожих атак обійшлося без жертв, зазначив голова ОВА.

"Яких збитків нанесли російські снаряди - ще уточнюється", - йдеться у публікації.

Інші населені пункти області ворожих обстрілів цієї ночі не зазнавали.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Російські війська майже щоденно гатять по Дніпропетровській області, активно використовуючи реактивну артилерію, що розташована на іншому березі Дніпра. Найчастіше під удар потрапляє Нікополь та район.

Так, під час минулого ворожого обстрілу, 3 липня, коли загарбники били з артилерії містами Марганець і Нікополь, в результаті атак постраждала жінка похилого віку.

Перед цим, 1 липня, у Нікопольскому районі були пошкоджені їдальня, адмінбудівля та церква, а також кілька будинків.

Нагадаємо також, що 26 червня під удар потрапило приватне підприємство Нікополя. Тоді загинули 51-річна жінка та 50-річний чоловік.