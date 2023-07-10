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Войска РФ били по Никопольскому району из артиллерии

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Днепропетровская область, Понедельник 10 июля 2023 07:55
Войска РФ били по Никопольскому району из артиллерии Фото: российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ снова атаковали Никопольский район Днепропетровской области, для ударов применяя тяжелую артиллерию. Обстрелам подвергались Марганецкая община, а также сам Никополь.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Чиновник уточнил, что по Марганецкой общине российские оккупанты наносили удары в воскресенье вечером. Что касается Никополя, то город попал под обстрел в ночь на понедельник.

К счастью, в результате вражеских атак обошлось без жертв, отметил глава ОВА.

"Какой ущерб нанесли российские снаряды - еще уточняется", - говорится в публикации.

Другие населенные пункты области вражеским обстрелам в эту ночь не подвергались.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Российские войска почти ежедневно бьют по Днепропетровской области, активно используя реактивную артиллерию, расположенную на другом берегу Днепра. Чаще всего под удар попадает Никополь и район.

Так, во время прошлого вражеского обстрела, 3 июля, когда захватчики били из артиллерии по городам Марганец и Никополь, в результате атак пострадала пожилая женщина.

Перед этим, 1 июля, в Никопольском районе были повреждены столовая, админздание и церковь, а также несколько домов.

Напомним также, что 26 июня под удар попало частное предприятие Никополя. Тогда погибли 51-летняя женщина и 50-летний мужчина.

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Никополь Днепропетровская область
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