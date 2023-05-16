Війська РФ двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з артилерії

У вівторок, 16 травня, станом на 17:00 російські війська двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" .

Зазначається, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 11:35 до 11:55 зафіксовано 10 "приходів" також зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Ромашкове.

З 09:10 до 09:40 зафіксовано 4 "приходи", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Мурав'ї.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у понеділок, 15 травня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів.

Також раніше ми писали, що російські окупанти атакували прикордоння України з мінометів та авіації. Внаслідок обстрілу зайнялися пожежі та поранені дві місцеві жительки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.