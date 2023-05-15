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Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів північний кордон України

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Понеділок 15 травня 2023 18:57
Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів північний кордон України Фото: Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів північний кордон України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 15 травня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 10:35 до 11:40 було зафіксовано сім парафій. Росіяни відкривали вогонь зі ствольної артилерії по району населеного пункту Мурав'ї Чернігівської області.

Інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

При цьому з 11:10 до 12:10 також було зафіксовано дев'ять парафій. Окупанти стріляли з міномета 120 мм по району населеного пункту Вовківка Сумської області. Інформації про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури також не надходило.

Крім того, з 13:30 до 13:50 було зафіксовано п'ять приходів. Так, рашисти з міномета 120 мм стріляли по населеному пункту Медведівка.

"Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли Запорізьку область із "Градів". При цьому окупанти завдали ударів по Приморську та Гуляйполі.

Крім того, вночі 13 травня російські окупанти завдали удару по Краматорську Донецької області, і в результаті атаки було пошкоджено багатоквартирний будинок та понад 40 приватних.

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