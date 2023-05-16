ua ru
Вт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей из артиллерии

Новина українською →
Черниговская область, Сумская область, Вторник 16 мая 2023 17:40
Войска РФ дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей из артиллерии Фото: войска РФ дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей по артиллерии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 16 мая, по состоянию на 17:00 российские войска дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

С 09:10 до 09:40 зафиксировано 4 "прихода", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Муравьи.

С 11:35 до 11:55 зафиксировано 10 "приходов" также из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Ромашково.

Отмечается, что о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в понедельник, 15 мая, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометов.

Также ранее мы писали, что российские оккупанты атаковали приграничье Украины из минометов и авиации. В результате обстрела занялись пожары и ранены две местные жительницы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Черниговская область Война России против Украины
NEWS
Наивысший топ-коррупционер. Детали дела главы Верховного Суда Князева и причем тут Жеваго
Наивысший топ-коррупционер. Детали дела главы Верховного Суда Князева и причем тут Жеваго
DAILY
Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина
Виталий НосачФотокорреспондент Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина