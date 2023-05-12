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РФ атакувала прикордоння України з мінометів та авіації: зайнялися пожежі, є поранені

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Україна, П'ятниця 12 травня 2023 10:07
РФ атакувала прикордоння України з мінометів та авіації: зайнялися пожежі, є поранені Фото: РФ атакувала прикордоння України з мінометів та авіації (t.me/dsns_sumy)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні регіони України - Сумську та Чернігівську область.

РБК-Україна розповідає про наслідки обстрілів.

Чернігівська область

Російська авіація вчергове завдала удару по прикордонню Чернігівської області.

"Близько 21:35 11 травня зафіксовано 1 авіаудар, ймовірно керована ФАБ-500 з російського літака типу Су-35, по н.п. Архипівка", - йдеться в повідомленні ОК "Північ".

.Відомо, що внаслідок удару поранені 2 місцеві жительки.

"Також сталося займання 3 приватних будинків, які були знищені полумʼям", - додали військові.

Сумська область

За даними Сумської ОВА, вночі та вранці зафіксовано 2 мінометних обстріли. Обстрілів зазнали населені пункти Миропільської та Новослобідської громад:

Новослобідська громада: вночі був мінометний обстріл (2 вибухи).

Миропільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух).

За даними ДСНС Сумської області, внаслідок ворожого обстрілу з боку країни-агресора в одному із населених пунктів Шосткинського району сталося масштабне загоряння у житловому секторі.

"Пожежі спалахнули за трьома адресами. Вогонь охопив житловий будинок, літню кухню, господарчі споруди та сінник. Ускладнювало ситуацію те, що будівлі були дерев’яні. Зважаючи на високе пожежне навантаження довелося залучати додаткові сили і засоби, у тому числі підрозділ з райцентру", - розповіли рятувальники.

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Сумська область Черниговская область
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