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У Херсонській області чоловік підірвався на російській міні під час польових робіт

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Херсонська область, Середа 22 березня 2023 20:59
У Херсонській області чоловік підірвався на російській міні під час польових робіт Фото: у Херсонській області чоловік підірвався на російській міні під час польових робіт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Житель Бериславського району підірвався на ворожій міні під час виконання польових робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Інцидент трапився у середу, 22 березня, у полі поблизу села Червоне. Там 65-річний чоловік отримав не сумісні з життям травми підірвавшись на російській міні.

"Жителі Херсонщини, вкотре закликаємо, - суворо дотримуйтеся елементарних правил мінної безпеки. Не варто відвідувати місця, які ще не обстежили вибухотехніки", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що житель Херсонської області підірвався на ворожій міні. Чоловік втратив частину ноги.

Нагадаємо, сьогодні у Києві чоловік підірвав себе гранатою поблизу дитячого майданчика.

Також 20 березня стало відомо, що у Херсонській області чоловік загинув внаслідок детонації російської міни.

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